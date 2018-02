 Air-Berlin-Lücke in Flugplänen bald gefüllt

Flugreisende im innerdeutschen Verkehr haben schon bald mehr Auswahl als vor der Air-Berlin-Pleite. In diesem Sommer wird das Flugangebot nach Prognose des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) größer sein als vor einem Jahr. Air Berlin hatte den Flugbetrieb Ende Oktober eingestellt. Für die Gläubiger der insolventen Air Berlin endete am Donnerstag die offizielle Frist, um Forderungen anzumelden. Für die rund 3200 Flugbegleiter nahm der Insolvenzverwalter Lucas Flöther Gespräche über einen Sozialplan auf.

In Berlin haben sich die Gläubiger von Air Berlin getroffen, um Einblick zu erhalten in das spektakulärste Insolvenzverfahren der vergangenen Jahre. Es ist die große Abrechnung – in kleiner Runde.

Von Oktober bis Dezember 2017 seien für die Passagiere innerdeutsch 21 Prozent weniger Sitzplätze im Angebot gewesen als im Vorjahreszeitraum, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Donnerstag in Berlin. „Seit Januar erhöht sich das Angebot aber wieder, im März wird die Kapazitätslücke fast vollständig kompensiert sein.“ Besonders Easyjet , Lufthansa und Eurowings stießen in die Lücke, die Air Berlin hinterlassen habe.

Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel landet am 27. Oktober 2017 um 23.45 Uhr der letzte Air-Berlin-Flieger dort. Die Zukunft der Angestellten und vieler Unternehmensteile ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss.

Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

Beim Hamburger Auktionshaus Wilhelm Dechow ging am Donnerstag eine 17-tägige Online-Auktion zu Ende, bei der Inventar von Air Berlin versteigert wurde. Über das Ergebnis will Dechow am 6. Februar informieren. Im Angebot waren zum Beispiel Ledersitze, Servierwagen und Schokoherzen. Die Erinnerungsstücke wurden in einer Lagerhalle in Essen zusammengetragen.