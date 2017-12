Der Insolvenzverwalter der Air-Berlin-Tochter Niki erwartet ein Ergebnis der Verkaufsverhandlungen innerhalb weniger Tage. "Unser Ziel ist es nach wie vor, möglichst viele Arbeitsplätze in Österreich und Deutschland zu erhalten", betonte Lukas Flöther am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Er sei zuversichtlich, innerhalb der nächsten Tage eine Lösung zu erreichen. "Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren", ergänzte ein Sprecher Flöthers. Der Käufer müsse bereits ab Anfang Januar 2018 die laufenden Kosten decken, erklärte der Verwalter. Dazu zählten auch die Löhne der österreichischen Mitarbeiter. Die Dezember-Gehälter seien gesichert.