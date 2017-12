Zunächst hat die Ablehnung Lufthansa sicher nicht völlig überrascht. Carsten Spohr sprach in der Öffentlichkeit schon länger von einem „Plan B“. Und obwohl Lufthansa die Jets fest bei ihrer Billigtochter eingeplant und auf den Flügen Sitze verkauft hat, gibt es handfeste Vorteile:

1. Der Rückzug spart Lufthansa viel Geld

Die Übernahme von Niki wäre für Lufthansa nicht billig geworden. Für das Recht, 20 Niki-Flieger nebst Personal sowie die Start- und Landerechte nutzen zu dürfen, hätte Lufthansa erstmal rund 200 Millionen Euro zahlen müssen. So viel hatte Deutschlands größte Fluglinie dem Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther Ende Oktober im Kaufvertrag zugesagt.

Die Kosten spart Spohr nun ebenso wie die laufenden Ausgaben für den derzeit defizitären Betrieb von Niki. Die monatlichen Verluste sollen bei gut zehn Millionen liegen, weil die Maschinen in der winterlichen Nebensaison in der Regel öfter am Boden als in der Luft sind, aber die Verträge für Leasing und Personal weiter laufen.