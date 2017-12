Zwar stehen die Einzelheiten erst fest, wenn IAG-Chef Willie Walsh mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther einen festen Vertrag geschlossen hat. Doch sollte der kommen, ist das für die Lufthansa eine unangenehme Entwicklung. Deutschlands größte Airline muss plötzlich mit mehr Konkurrenz rechnen als gedacht.

Der Plan war ein anderer: Für den Fall, dass sie Niki nicht bekommt, war die Lufthansa vom endgültigen Ende der Linie ausgegangen. Als fliegender Single wäre die in Wien ansässige Linie kaum überlebensfähig gewesen. Sie braucht einen großen Partner, der sie bei Vertrieb und Verwaltung unterstützt. Das hätten am Ende außer Lufthansa nur Thomas Cook und IAG leisten können. Doch Thomas Cook und Ferientochter Condor haben zur Zeit auch ohne Niki genug zu tun und hätten wohl nur geboten, damit kein anderer den Zuschlag bekommt. IAG hingegen galt als desinteressiert. Immerhin hat sich British Airways aus Deutschland zurückgehalten und auch von der Billigtochter Vueling schien sich hierzulande nach dem auffälligen Start vor ein paar Jahren mit Platz sechs der Billigflieger zu begnügen, hinter Eurowings, Ryanair, Easyjet, Wizzair und Norwegian.

Das dürfte sich nach diesem Paukenschlag ändern. Wie ein IAG-Insider vermutet, wollen die Briten die Niki-Kapazitäten an Vueling anbinden. Die am Ende wahrscheinlich rund 20 Maschinen nebst Besatzung sollen vor allem in deutschen Großstädten wie Düsseldorf mehr Flüge bieten.

Das ist für Lufthansa in jedem Fall unangenehm. Zwar wird Niki nicht da fliegen, wo es die Kunden am meisten brauchen: Innerhalb der deutschsprachigen Länder auf den Strecken, wo die Lufthansa trotz dem Start von Easyjet in Berlin ein Monopol hat: im Dreieck Rheinland-Hamburg-München oder auf den Routen von oder nach Wien, Zürich und Brüssel.

Doch die verbleibenden Zielgebiete treffen Lufthansa. Ausgehend vom Geschäftsmodell müsste Niki für Vueling vor allem an die Badeorte am Mittelmeer oder in die größeren Städte in Italien und Spanien fliegen - ein Angriff auf Eurowings.