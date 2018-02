Die Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem scheidenden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) beginnen am 26. Februar in Potsdam. Die Schlussrunde ist für Mitte April vorgesehen. Wenn bis dahin eine neue große Koalition zustande kommt und CSU-Chef Horst Seehofer wie geplant de Maizière nachfolgt, würden die Gewerkschaften mit ihm die Verhandlungen zu Ende führen, sagte Bsirske.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Mindestens solle es 200 Euro pro Monat mehr geben, wie der Vorsitzende von Verdi, Frank Bsirske, am Donnerstag in Berlin mitteilte. Eine brummende Wirtschaft, sprudelnde Steuereinnahmen und verschärfter Fachkräftemangel machen aus Sicht von Verdi und Beamtenbund dbb eine satte Lohnerhöhung nötig.

Schulische und betriebliche Ausbildungsgänge in Kliniken und praxisintegrierte Ausbildungen von Erzieherinnen wie etwa in Baden-Württemberg oder einzelnen NRW-Kommunen sollen neu in den Tarifbereich aufgenommen werden.

Von ihrer Standardforderung nach einer nur zwölfmonatigen Laufzeit wollen die Gewerkschaften in diesem Jahr anders als sonst nur wenig Abstriche machen - angesichts der guten Konjunkturlage. „Wir würden eine längere Laufzeit nur für realisierbar halten, wenn auf Arbeitgeberseite außergewöhnliche Regelungen möglich wären“, sagte Bsirske.

Der Vorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silberbach, hob die Bedeutung der 200-Euro-Mindestforderung hervor. Etwa für Pflegehelferinnnen oder Straßenwärter mit nur knapp über 2000 Euro brutto seien das immerhin zehn Prozent mehr. Er forderte die Übertragung des Ergebnisses auf die 344 000 Beamten und Anwärter des Bundes. De Maizière hatte dies bereits angekündigt.