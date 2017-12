Tausende Weihnachtspakete landen nicht etwa vor unserer Haustür, sondern in Paketshops. Die Besitzer bekommen oft den Frust der Kunden ab. Dabei stehen sie selbst unter dem Druck der Paketdienste.

Die meisten Kunden von Lasse Winter sind gebildet, gut belesen und genauso gut situiert. Sie kommen zu Winter, um Wein bei ihm zu kaufen, den guten, ab 20 Euro die Flasche und aufwärts. Manche geben 2000 Euro mit einem Einkauf aus. Seit Mai aber schauen immer wieder Menschen vorbei, die lieber Bier als Wein trinken, und 2000 Euro höchstens für einen Gebrauchtwagen oder vielleicht noch für einen Urlaub ausgeben würden. Sie fragen dann nach, ob ihr Paket bei Lasse Winter ist.

Winter heißt eigentlich anders. Seinen Namen möchte er nicht gedruckt sehen, er will den Ruf seines Weinladens nicht schädigen, oder sich Ärger mit den Paketdiensten einhandeln. Seit sechs Monaten betreibt Winters einen Paketshop. Glücklich ist er damit nicht. Vor allem nicht jetzt, zur Weihnachtszeit.

In den Wochen vor dem Fest bestellen und versenden die Deutschen mehr Pakete als an jedem anderen Tag. Bis zu 15 Millionen Sendungen müssen die Paketboten an den Spitzentagen zu stellen – das ist fast doppelt so viel wie an einem durchschnittlichen Tag. Doch wenn die Boten an der Haustüre weder Empfänger noch Nachbarn antreffen, landen die potenziellen Weihnachtsgeschenke meist in den Paketshops. Für die Paketshops ist Weihnachten eine Zusatz-Belastung Für Betreiber wie Lasse Winters bedeutet das eine zusätzliche Belastung. Rund um die Uhr müssen sie Kartons aus ihren Lagern fischen, sich Ausweise vorzeigen und Unterschriften einsammeln. Und das nur nebenbei, in den Pausen, wenn sie sich gerade nicht um ihre echten Kunden kümmern sollen, die gerade ein Buch oder wie bei Winter eine Flasche Wein kaufen sollen. Denn aus Sicht von DHL, Hermes und Co ist der Paketshop nur eine „Marketingmaßnahme zur Unterstützung ihres Hauptgeschäfts.“ Übersetzt heißt das: Die Betreiber sollen gar nicht mit den Paketen ihr Geld verdienen, sondern mit den zusätzlichen Kunden, die in ihren Laden kommen. Wer seine Lieferung abholt, nimmt vielleicht noch einen Schokoriegel, Zigaretten oder die Abendlektüre mit.

Doch besonders im Weihnachtsstress, eingekeilt zwischen Paketen, verärgerten Kunden und überlasteten Paketdiensten, stellen sich viele Betreiber die Frage: Geht diese Kalkulation auf? Ist diese Allianz tatsächlich gerecht? Oder schade ich meinem Geschäft nicht vielleicht sogar noch? Die Paketshops sind mittlerweile eine tragende Säule des deutschen Onlinehandels. Es gibt Paketshops in Kiosks, in Supermarkt-Filialen, in Tankstellen und bei Bücherläden. Die Deutsche Post hat etwa testet eine Kooperation mit Rewe, insgesamt betreibt sie 27.000 Filialen und Paketshops, beim größten Konkurrenz Hermes sind es 14.000. Beide wollen in Zukunft noch ausbauen, bis 2020 will Hermes 20.000 Paketshops in den deutschen Innenstädten eröffnet haben. Damit versuchen die Paketdienste, dem immensen Wachstum des Onlinehandels nachzukommen. Sie haben unterschätzt, wie viel die Deutschen im Internet bestellen und wie viele Pakete sie ausliefern müssen, gerade zu Weihnachten. Drei Milliarden Sendungen haben die Paket- und Kurierdienste im vergangenen Jahr ausgeteilt, bis 2021 soll noch eine Milliarde dazukommen, prognostiziert der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK).

Doch der Markt gerät an seine Grenzen. Es fehlt an Kapazitäten in den Sortierzentren, aber vor allem an Personal. Das steigert die Bedeutung der Paketshops nur noch. Für die Paketdienste sind die Shops die bequemste und effizienteste Art und Weise, Pakete zuzustellen. Die Unternehmen müssen sich nicht selbst um Lagerraum oder Mitarbeiter kümmern und vor allem müssen die Zusteller nicht für jedes Paket extra anhalten. Das macht die sogenannte letzte Meile bis zur Haustür des Kunden so teuer.