„In der Zukunft könnte es so kommen, dass die Paketdienste standardmäßig an den Paketshop liefern und die Lieferung zur Haustür dann zum Beispiel 50 Cent extra kostet“, sagte Boris Winkelmann, Geschäftsführer des Paketdienstes DPD, der WirtschaftsWoche.

„Die Zustellung an die Haustür muss angesichts des hohen Aufwandes teurer werden“, fordert deshalb auch Frank Rausch, Geschäftsführer von Hermes in Deutschland, gegenüber der WirtschaftsWoche. „Die Abholung von Sendungen direkt vom Paketshop oder vom Paketkasten wird hingegen weiter an Bedeutung gewinnen“, prognostiziert er.