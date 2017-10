BonnKunden der Deutschen Post und der Postbank sollen auch in Zukunft weiterhin in den Genuss von Filialdienstleistungen beider Unternehmen kommen. Die Partnerschaft sei vertraglich über das Jahr 2020 hinaus für fünf weitere Jahre verlängert worden, teilte die Deutsche Post am Donnerstag mit.

Seit Beginn der Partnerschaft 2006 bietet die Postbank in ihren Finanzzentren das komplette Angebot an Postdienstlungen an. Auf der anderen Seite können Postbankkunden in ausgewählten Filialen der Post Finanzdienstleistungen ihrer Bank nutzen.