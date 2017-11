Shoppen im Internet ist schnell und unkompliziert — auch dank des Bezahldienstes PayPal. Nicht alles, was online bestellt und dann als Paket in Haus kommt, erfüllt die Erwartungen des Käufers. Statt eines blauen Pullovers erhalten die Kunden vielleicht einen grünen. Den wollen sie dann an den Online-Shop zurückschicken und möglichst schnell das Geld wieder haben. Auch wenn der bestellte Artikel erst gar nicht ankommt, wollen die Besteller das vorgestreckte Geld zurück.

Für solche Fälle hat PayPal in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einen Käuferschutz festgeschrieben. Das bedeutet, dass wenn ein Käufer einen bestellten Artikel zurückgibt oder ihn nicht erhält, kann er beim Bezahldienst einen Antrag auf Rückabwicklung stellen. Ist der Antrag berechtigt, macht PayPal die Zahlungen über die Konten von Käufer und Verkäufer rückgängig.

PayPal-Kunden müssen danach keine Forderungen des Online-Shops, bei dem sie geordert haben, fürchten. Damit sind jedoch nicht alle Verkäufer einverstanden und verlangen trotzdem den Kaufpreis. In zwei Fällen entschied jetzt der Bundesgerichtshof (BGH), ob der Käuferschutz vor die Interessen der Verkäufer geht.