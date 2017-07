HamburgHamburger Unternehmen ergreifen nach Tagen voller Gewalt und Krawall zum G20-Gipfel die Initiative: Nachdem bereits der örtliche Hagebaumarkt Putzzeug zum Saubermachen spendete , schenkt nun der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) jedem Bürger, dessen Auto angezündet wurde, eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Darin enthalten sind auch Schnellbusse und Sitzplätze in der ersten Klasse von Regionalzügen.

Informiert hat der HVV über die Aktion am Sonntag per Pressemitteilung an lokale Medien sowie über sozialen Netzwerke. „So haben wir bereits viele Bürger erreicht“, sagt Vohl. Er rechnet damit, dass sich im Laufe der Woche noch weitere Betroffene melden werden. Sie sollen die Telefonnummer 040-19449 anrufen.