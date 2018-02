Planen Sie noch weitere Übernahmen von Recycling-Unternehmen in Deutschland? Ich kann Ihnen nichts zu laufenden Übernahmen sagen. Ich kann nur sagen, dass wir in diesem Bereich wachsen. Übernahmen sind eben nicht zu hundert Prozent planbar, weil andere Unternehmen ja auch Interesse haben. Aber wir schauen immer, ob es Möglichkeiten zu Akquisitionen gibt.

Welchen Marktanteil hat Borealis beim Recycling in Deutschland und Europa?

Prinzipiell ist dieser Markt sehr jung und etwas schwer zu definieren. Aber in Deutschland haben wir etwa 15 Prozent und europaweit rund 4 Prozent. Das waren in Deutschland im vergangenen Jahr fast 70.000 Tonnen. Natürlich wollen wir wachsen und dorthin kommen, wo wir heute mit Polyolefinen sind: Dort stehen wir europaweit bei rund 18 Prozent Marktanteil. Derzeit recyceln wir fast ausschließlich in Deutschland. Dort wollen wir lernen und dann weitermachen.

Warum ist gerade Deutschland so interessant?

Erstens war mit der Übernahme von mtm einfach die Möglichkeit vorhanden. Auch Holland und Österreich wären etwa interessante Märkte für das Recycling. Sie brauchen eben bestimmte Voraussetzungen für Wiederverwertung. In Deutschland gibt es durch den Grünen Punkt etwa eine entsprechende Sortierungsinfrastruktur. Dadurch wird der Plastikmüll so sortiert, dass wir ihn verwenden können. Ohne diese Sortierung können wir nicht recyceln. Und so eine Sortierung gibt es eben nicht in allen Ländern Europas.