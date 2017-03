Berlin/BonnVom Soldaten zum Briefträger: Die Deutsche Post will künftig verstärkt Personal aus der Bundeswehr gewinnen. Im Verteidigungsministerium wurde am Freitag eine enge Zusammenarbeit des Unternehmens und der Bundeswehr bei der Personalvermittlung vereinbart, wie das Ministerium mitteilte. Stellenangebote der Post sollen demnach auch intern in der Truppe veröffentlicht werden. Zudem sollen den Soldaten Berufsbilder bei der Post auf Jobmessen und Infoveranstaltungen vorgestellt werden. Soldaten könnten zudem ein Praktikum bei dem Logistikkonzern absolvieren.