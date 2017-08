 Bertelsmann steigert Gewinn dank Digitalgeschäft

Dank seiner Digitalgeschäfte hat der Bertelsmann-Konzern im ersten Halbjahr mehr verdient. Der Gewinn stieg gemessen am Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 502 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Der Umsatz kletterte leicht um gut zwei Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Erstmals stieg der Anteil des Digitalgeschäfts in den Sparten TV, Zeitschriften, Musik, Dienstleistungen und Bildung auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent am Gesamtumsatz. Hier gab es ein kräftiges Plus von 9 Prozent.

Langfristig gab Vorstandschef Thomas Rabe das Ziel vor, dass die wachstumsstarken Geschäftsbereiche 40 Prozent zum Gesamtumsatz zusteuern sollen. Für das laufende Gesamtjahr blieb er bei seiner Prognose. „Der Gewinn soll wieder über der Milliarden-Grenze liegen“, sagte Rabe in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.