 Easyjet blickt optimistischer in die Zukunft

Der britische Billigflieger Easyjet blickt angesichts der guten Nachfrage und Einsparungen zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob die Prognose am Donnerstag an und rechnet nun mit einem Vorsteuergewinn von umgerechnet 430 bis 475 Millionen Euro. Wegen der hohen Konkurrenz dürften die Preise unter Druck bleiben, sagte die scheidende Chefin Carolyn McCall. Dies könne Easyjet aber mit niedrigeren Kosten ausgleichen.

Noch am Donnerstag soll zudem die neue Europa-Tochter zu ihrem ersten Flug starten. Die dafür nötige Genehmigung der österreichischen Behörden habe Easyjet erhalten, teilte das Unternehmen mit. Erst vor einer Woche hatte der Ryanair-Rivale angekündigt, eine neue Fluggesellschaft mit Sitz in Wien zu gründen, um auch nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union Flugrechte zu behalten. Inmitten der Brexit-Turbulenzen muss Easyjet einen überraschenden Führungswechsel verkraften. Vorstandschefin McCall gab am Montag ihren Wechsel zum Privatsender ITV bekannt.