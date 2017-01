Zwei anstehende Megaprojekte sollen in den kommenden Jahren deutlich mehr Umsatz bringen. Ende des Jahres wird die Schnellstrecke zwischen München und Nürnberg in Betrieb genommen. Mit dem Sprinter-ICE wird die bayrische Landeshauptstadt ab Ende 2017 in weniger als vier Stunden mit Berlin verbunden sein. Mit Lufthansa laufen bereits Gespräche über Kooperationsangebote, heißt es. Außerdem erhält die Bahn ab September sechs weitere ICE4-Züge von Siemens. Zwei Züge sind bereits im Testbetrieb zwischen Hamburg und München zuverlässig unterwegs. Die Prestigezüge (Auftragswert: fünf Milliarden Euro für 130 Züge) sollen den Fernverkehr deutlich attraktiver machen.

Abseits des Fernverkehrs bleibt die Lage des Konzerns angespannt, vor allem wegen DB Cargo. Der Umsatz der Güterbahntochter sank 2016 um vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, noch immer fehlt ein Rezept, wie sie dem Lkw auf der Straße Paroli bieten kann. In der kommenden Woche muss Grube deshalb zum Rapport: Der Aufsichtsrat fordert ein Rezept gegen die drohende Bedeutungslosigkeit.