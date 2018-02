Zum zweiten Mal geht das Unternehmen aus Herzogenaurach beim Kundenzufriedenheitsranking des Kölner Marktforschers Servicevalue als Sieger durchs Ziel. Der Sportartikelkonzern kann den Spitzenwert aus dem Vorjahr sogar noch steigern.

Im Auftrag der WirtschaftsWoche hat Servicevalue Kunden von 367 Unternehmen in 29 Branchen befragt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage war, dass die Konsumenten mehrfach Kontakt mit dem Unternehmen gehabt hatten – etwa über Hotlines, per E-Mail oder den Kundenservice vor Ort. Sie vergaben dafür Schulnoten von eins bis sechs. Pro Anbieter wurden mindestens 150 Verbraucherstimmen eingeholt. Mit einem Mittelwert von 1,88 erzielt Adidas die beste Note. Knapp dahinter folgt der Drogeriemarkt dm, der ebenfalls besser als „gut“ abschneidet und damit deutlich mehr Kunden begeistert.

Höherer Bonus für perfekten Service

Bei Adidas stehen vor allem drei Buchstaben für die Entdeckung der Kundschaft. Mit „NPS“, dem Net Promoter Score, haben die Herzogenauracher vor drei Jahren eine interne Steuergröße eingeführt, an der sich alle Mitarbeiter messen. Das Kürzel steht schlicht dafür, ob ein Kunde seinen Freunden und Verwandten die Marke weiterempfehlen würde.

Adidas fragt die Käufer zum Beispiel nach einem Einkauf in einem der eigenen Läden oder im Onlineshop, ob die gewünschten Produkte verfügbar waren, wie sie den Service bewerten und wo sie sich noch Verbesserungen wünschen. Auch Kommentare, die Sportler etwa auf der Homepage oder in einem der Terminals in den Adidas-Läden hinterlassen, werden systematisch ausgewertet. Die Zufriedenheit der Kunden hat auch Konsequenzen für das Gehalt der Mitarbeiter: Bei einem Großteil der Belegschaft hat der Dax-Konzern den Jahresbonus an den „NPS“ gekoppelt.