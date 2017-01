Beim Leistungsangebot erreichte Gesamtsieger Travelscout24.de allerdings nur die Note "gut", insgesamt war es die viertbeste Bewertung. Das beste Leistungsangebot fanden die Tester bei Holidaycheck, auf den Plätzen folgten Check24 und weg.de. Bei Holidaycheck sind Reisen in 220 Länder im Angebot, für 194 Länder sind auch Mietwagen vermittelbar. Kundenfreundliche Funktionen wie die Erstellung eines Kundenkontos sowie Prognosen zur künftigen Preisentwicklung brachten Holidaycheck ebenso Extrapunkte ein wie die große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und optionalen Reiseversicherungen.

Am schlechtesten, aber immer noch mit der Note "gut", schnitt das Angebot von Travel24.com ab. Die Tochter des insolventen Internetunternehmens Unister bietet zwar ebenso 220 Reiseländer an, hat aber weniger Reiseveranstalter und Hotels in der Datenbank, zudem gibt es relativ wenige Zahlungsmöglichkeiten und Versicherungsangebote. Im Vergleich bot Travel24.com das schwächste Leistungsangebot unter den Reisevergleichsportalen. Auch der Vergleichsrechner war mit weniger Filtermöglichkeiten, gesponserten Reiseangeboten und Werbung in der Ergebnisliste der schlechteste im Test und erhielt nur ein „ausreichend“. Die Option Hotel und Flug frei zu einer Individualreise zu kombinieren, funktionierte zum Testzeitpunkt ebenso wenig wie heute.