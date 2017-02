HamburgDie Hamburger Reedereigruppe Rickmers verkauft einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts. Das Linien-Geschäft Rickmers Line geht an die Bremer Zeaborn Gruppe. Das teilte Rickmers in einer Ad-hoc-Meldung am Donnerstagabend mit. Die Flotte bestand zuletzt aus elf Schiffen und 153 Mitarbeitern. Das Familienunternehmen trennt sich damit von einer verlustreichen Sparte – und zahlt dafür sogar noch einen einstelligen Millionen-Betrag Mitgift.

Rickmers ist hochverschuldet – unter anderem mit einer Mittelstandsanleihe über 200 Millionen Euro, die nur noch mit rund einem Drittel ihres Ausgabewerts notiert. 2015 kam die Gruppe bei 587 Millionen Euro Umsatz wegen hoher Wertberichtigungen auf 135,5 Millionen Euro Verlust. Im Jahr 2016 verschlechterte sich das Geschäft weiter – unter anderem wegen des Verfalls der Frachtraten und Überkapazitäten im Markt. Die Sparte Liniengeschäft verlor im ersten Halbjahr 2016 gut 24 Millionen Euro Umsatz und kam nur noch auf knapp 65 Millionen Euro.