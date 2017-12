Die Bundesregierung geht davon aus, dass der nach der Air-Berlin-Insolvenz gewährte staatliche Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro möglicherweise nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. "Es ist richtig, dass, indem jetzt Niki Insolvenz angemeldet hat, Verkaufserlöse aus diesem Vertragsteil natürlich nicht zur Verfügung stehen", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Damit könne es sein, dass möglicherweise nur ein Teil des Kredits zurückgezahlt werden könne. Der Kredit sei in voller Höhe ausgezahlt worden. "Nähere Bezifferungen, was wir unter einem Teil oder möglicherweise einem Teil einer Rückzahlung verstehen, kann ich derzeit nicht vornehmen. Das müssen wir sehen, das hängt von den weiteren Prozessen ab." Die Bundesregierung sei nicht daran beteiligt, sich um Interessenten für die insolvente Niki zu bemühen.