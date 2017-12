Urlauber buchen dem Touristikkonzern TUI zufolge wieder vermehrt Reisen in die Türkei. Im laufenden Winterhalbjahr habe die Nachfrage nach dem wichtigen Urlaubsland wieder angezogen und die Buchungslage sei insgesamt gut, teilte Europas größter Reisekonzern am Mittwoch mit. Auch für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union sieht sich das Unternehmen gut gerüstet. TUI habe bereits die Hotelkapazitäten in Bulgarien und Kroatien erhöht, damit Urlauber aus Großbritannien auf günstigere Länder ausweichen können, falls bestimmte Ziele für Briten wegen der schwächeren Landeswährung zu teuer würden, sagte TUI-Chef Fritz Joussen.