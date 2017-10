HannoverIm Zuge seines 2015 eingeleiteten Umbaus tritt der weltgrößte Reisekonzern Tui ab sofort im In- und Ausland einheitlich unter seinem eigenen Markennamen auf. „Bis Oktober 2017 wurden alle großen europäischen Reiseveranstaltermarken in die Dachmarke Tui umbenannt“, teilte der in Hannover ansässige Konzern am Donnerstag mit.