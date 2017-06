Im Kampf der Großaktionäre um Einfluss beim Krankenhaus-Betreiber Rhön Klinikum hat der Medizintechnikkonzern B. Braun Melsungen einen Etappensieg errungen. Die Rhön-Hauptversammlung billigte am Mittwoch in Frankfurt den Einzug von Braun-Finanzchefin Annette Beller in den Aufsichtsrat.

Damit verfügt der hessische Klinik-Zulieferer über zwei Sitze im Kontrollgremium des Krankenhaus-Konzerns. Das Unternehmen der Familie von Ludwig Georg Braun, des ehemaligen Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), hatte erst kürzlich seine Rhön-Beteiligung auf gut 25 Prozent von zuletzt 22,4 Prozent aufgestockt und hält damit eine Sperrminorität.