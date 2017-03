Die 300.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn bekommen in dieser Woche einen neuen Chef. Finanzvorstand Richard Lutz übernimmt aller Voraussicht nach den Vorstandsvorsitz. Der Bund als Eigentümer der Bahn schlägt den 52 Jahre alten Betriebswirt dem Aufsichtsrat vor. Seine Wahl ist für Mittwoch geplant. Schon am nächsten Tag hätte Lutz dann seinen ersten Auftritt als Bahnchef: Der Bundeskonzern legt seine Bilanz für 2016 vor, als er nach einem Verlustjahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehrte.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wollte am Samstag die Mitglieder des Aufsichtsrats über den Chefwechsel informieren.