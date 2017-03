Bertram Rickmers ist an der ganzen Nordseeküste bekannt, sein Name steht für 180 Jahre Familientradition in der Schifffahrt. Doch die Erfahrung schützte sein Unternehmen nicht vor der Schifffahrtskrise, die seit nunmehr zehn Jahren anhält. Rickmers ist hoch verschuldet, das Unternehmen kämpft um seine Zukunft.

Rickmers verhandelt nun mit den Banken, um Lösungen zu finden. "Wir sind in Gesprächen mit den Banken, um unsere Kreditfälligkeiten zu verlängern", sagt van Meenen. Schon im Juli wird auch die nächste Zinszahlung von rund 25 Millionen Euro an die Anleihegläubiger von Rickmers fällig.

Für die Anleger, die Rickmers vor vier Jahren insgesamt 275 Millionen Euro geliehen hatten, wird es eng. An der Börse wird die Anleihe derzeit nur zu rund 15 Prozent des Nominalwerts gehandelt. Im Rickmers-Reich werde darüber nachgedacht, die Anleihegläubiger zu bitten, auf einen Teil der Forderungen zu verzichten, heißt es in Branchenkreisen. Ein Münchner Berater soll bereits den Auftrag erhalten haben, einen Vorschlag zu erarbeiten. Rickmers-Chef van Meenen will das nicht kommentieren.Die Tochter des Alleingesellschafters Bertram Rickmers hat sich derweil aus dem Aufsichtsrat des Familienbetriebs zurückgezogen. Sie will sich künftig um ihr Start-up kümmern, einen Onlineversand für Kaschmir-Pullover.