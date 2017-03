BerlinKatars Staatsfonds ist bei der Rocket-Internet-Beteiligung Hello Fresh eingestiegen. Dies bestätigte der Chef des Kochbox-Anbieters, Dominik Richter, der „Wirtschaftswoche“ laut Vorabmeldung vom Donnerstag. „Wir freuen uns sehr QIA, einen langfristigen Staatsfonds, der sich sonst eher an großen Konzernen und börsennotierte Unternehmen beteiligt, als Investor gewonnen zu haben.“ Demnach investierte der Fonds bei einer Finanzierungsrunde im Dezember 2016 in den Essenlieferanten.

Hello Fresh bekam damals eine Finanzspritze von 85 Millionen Euro – von einem neuen, nicht genannten Investor und dem britischen Fonds Baillie-Gifford. Eine Hello-Fresh-Sprecherin äußerte sich aber nicht dazu, wie viel Geld die Katarer in die Hand genommen haben und welchen Anteil sie halten.