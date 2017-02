Mehr Kunden, höhere Umsätze: Das Geschäft mit Internetanschlüssen in der Kabelsparte macht der deutschen Vodafone-Gruppe weiterhin Freude. Die Umsätze im abgelaufenen dritten Quartal 2016/17 (31. März) kletterten in dem Bereich um 8,7 Prozent auf 556 Millionen Euro und die Kundenzahlen sogar um 11,5 Prozent auf 3,3 Millionen, wie das Unternehmen in einem Zwischenbericht mitteilte.

Doch ausgerechnet in dieser Sparte gab es Ärger mit der Bundesnetzagentur. Wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens habe die Behörde dem Unternehmen untersagt, weiterhin dubiose Werbemittel zur Gewinnung von Neukunden zu versenden, teilte die Bundesnetzagentur mit. Und ihr Präsident Jochen Homann erklärte: „Das Unternehmen hat versucht, Verbraucher zu täuschen“.