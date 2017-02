Dublin/FrankfurtEuropas größter Billigflieger Ryanair überprüft seine vor einiger Zeit gelockerten Bestimmungen zum Handgepäck. „Ryanair-Kunden dürfen ein Standard-Handgepäckstück sowie eine kleine Tasche an Bord bringen. Wir haben festgestellt, dass einige Kunden Taschen mit an Bord bringen, die die zulässige Größe überschreiten. Dies kann zu Verspätungen führen“, erklärte Kommunikationschef Robin Kiely am Dienstag auf Anfrage. Man werde die Regel überprüfen, falls die Kunden weiterhin so vorgehen. Für Januar hatte die Gesellschaft einen Pünktlichkeitswert von 86 Prozent bei 51.000 Flügen gemeldet, deutlich unter dem vorherigen Niveau.