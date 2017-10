Ryanair, Eurowings und Co. : Europas größte Billigflieger

Der Wettbewerb an Europas Himmel nimmt zu. Billigflieger bauen ihre Streckennetze angesichts eines verschärften Preiskampfs in Europa immer weiter aus. Wer in dem umkämpften Markt die Nase vorn hat.