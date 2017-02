Ryanair-Chef Michael O’Leary sagte der WirtschaftsWoche, er werde bei einer kommenden Ausschreibung mitbieten „sobald Air Berlin verschwunden ist. Und wenn Euer Finanzminister wirklich sparen will, nimmt er uns.“

Nicht aufgeben will O’Leary die Idee von Billigflügen auf der Langstrecke. Der Plan sei nur ausgesetzt, so O’Leary „bis wir passende Flugzeuge haben. Für niedrige Betriebskosten brauchen wir eine Flotte technisch gleicher Jets und keinen Zoo verschiedener Modelle, bei denen jeder zweite Schalter anders funktioniert.“ Das passende Modell hat der Manager bereits ausgesucht: „Die Boeing 787, und zwar bis zu 100 davon“, erklärte er der Wirtschaftswoche. „Wenn ich an die 787 und ihre niedrigen Kosten denke, kriege ich feuchte Träume.“