Noch eine Fluggesellschaft mit mehreren Flügen nach Deutschland in finanziellen Schwierigkeiten: Die kleine Schweizer Airline Skywork hat ihren Flugbetrieb am Sonntag vorerst ausgesetzt. Die Betriebsbewilligung fehlte, wie die Airline mitteilte. „Im Moment haben wir keinen Nachweis, dass Skywork die Finanzierung des Flugbetriebs sicherstellen kann“, sagte der Sprecher des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, Urs Holderegger, dem Schweizer Sender SRF.

„Wir von der Geschäftsleitung von Skywork Airlines arbeiten intensiv an einer Lösung“, teilte Skywork-Geschäftsführer Martin Inäbnit am Samstagabend mit. „Wir wollen nach wie vor den Finanzierungsnachweis erbringen und den Flugbetrieb weiter führen.“ Skywork müsse fürs Überleben sein Netz ausbauen, so Inäbnit. Die Wachstumsstrategie sei Teil des Businessplans 2018 bis 2022.