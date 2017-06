Kolumne von Serdar Somuncu

Wenn sich schon ein Rüpel-Rapper wie Bushido über den Service bei Air Berlin beschwert, kann das Ende nicht mehr weit sein.

Was geht eigentlich gerade bei Air Berlin ab? Unpünktlich, unzuverlässig, unberechenbar. Deutschlands zweitgrößte Airline mutiert zur Fluchgesellschaft. Selbst hartgesottene Traveller wie der Rüpel-Rapper Bushido beschweren sich über den katastrophalen Service und unzumutbare Reisebedingungen. Dabei fing alles so gut an. Als Joachim Hunold 1991 die Air Berlin GmbH gründete, war der Markt der Low Carrier in Deutschland noch weitgehend überschaubar. Lufthansa, Deutsche BA und LTU teilten sich die Kontingente untereinander auf, und für die meisten war es selbstverständlich, zu einem durchschnittlichen Preis komfortabel ans Ziel zu gelangen. Mit der stetigen Expansion des Unternehmens, der Übernahme der Konkurrenten und dem Ausbau des Streckennetzes hat sich die Lage kontinuierlich verschlechtert. Wer braucht schon zwei wöchentliche Verbindungen nach Curaçao für 300 Euro, wenn die Auslastung der innerdeutschen Strecken 90 Prozent des Umsatzes machen?

Anzeige

Es ist nicht ohne Weiteres möglich, viele Angebote für wenig Geld zu machen. Realismus wäre angebracht. Sowohl bei Kunden als auch bei den Unternehmensstrategen. Denn mittlerweile hat sich der Wettbewerb verschärft, und damit ist die Lage für die Billigflieger dramatisch geworden. Günstiganbieter wie Ryanair und Easyjet überschwemmen den Markt mit Billigangeboten, und auch das Niveau des Services sinkt immer weiter in den Keller. Galt das Fliegen einst als elitäres Fortbewegungsmittel, konkurriert eine Reise mit dem Flugzeug heute mit einem Horrortrip per Reisebus quer durch Deutschland.

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Reisende der Lufthansa zu jedem innerdeutschen Flug einen prallvollen Beutel mit Goodies geschenkt bekamen und die Auswahl der Zeitungen und Magazine kostenlos war. Heute spart man an allen Ecken und Enden (meist an den Falschen), und jedes Extra kostet. Will man ein wenig mehr Beinfreiheit, so zahlt man einen Zwanziger drauf, für den Snack und das zusätzliche Gepäckstück ebenso, weshalb manche Passagiere so viel Handgepäck mit sich rumschleppen, wie es noch nicht einmal in einem Kleinwagen zu transportieren ist. Verspätungen und Ärger bei der Abfertigung am Schalter sind die Folge. Die Airlines müssen schleunigst umdenken, um dem immer größer werdenden Passagieraufkommen gerecht zu werden. Die meisten Menschen wollen heute nicht mehr als nötig zahlen, erwarten aber einen Service wie an Bord eines Luxusliners. Wer wiederum mehr zahlt, möchte für sein Geld spürbare bessere Leistungen. Weniger versprechen, mehr halten. Das wäre die Lösung.

Skytrax-Ranking: Die besten Airlines der Welt Platz 10 Lufthansa Vorjahr: Rang 12 Quelle: Skytrax

Platz 9 Qantas Airways Vorjahr: Rang 10

Platz 8 EVA Air Vorjahr: Rang 9

Platz 7 Turkish Airlines Vorjahr: Rang 4

Platz 6 Etihad Airways Vorjahr: Rang 6

Platz 5 ANA All Nippon Airways Vorjahr: Rang 7

Platz 4 Cathay Pacific Airways Vorjahr: Rang 3

Platz 3 Singapore Airlines Vorjahr: Rang 2

Platz 2 Qatar Airways Vorjahr: Rang 1

Platz 1 Emirates Vorjahr: Rang 5

Die Gesellschaften können diesen Ansprüchen kaum gerecht werden, müssen sie doch den Spagat zwischen enormen Kosten und fallenden Preisen meistern. Was dabei herauskommt, zeigt das Beispiel Air Berlin. Angetreten als Konkurrenz zu den Marktführern, krebst das Unternehmen seit Jahren am Rande des Ruins. Und auch der Zusammenschluss mit der Etihad zur One World Group hat nicht den erwünschten Aufschwung gebracht. Stattdessen tut man weiter so, als könnte man den wachsenden Ansprüchen der Reisenden genügen und bietet weiterhin Flüge zu Niedrigstpreisen, die man mittlerweile mit einer noch niedrigeren Garantie an Zuverlässigkeit untermauert.