Im Auftrag der WirtschaftsWoche hat der Kölner Marktforscher ServiceValue bei Kunden erfragt, wie zufrieden sie mit dem Service von 324 Unternehmen in insgesamt 27 Branchen sind. Die Befragten mussten Kontakt mit den Unternehmen gehabt haben, etwa über die Hotline des Anbieters, per Mail oder über den Kundenservice vor Ort. Daraufhin konnten sie dem jeweiligen Unternehmen Schulnoten von eins bis sechs geben. Pro Unternehmen wurden mindestens 150 Stimmen von Verbrauchern eingeholt

Markus Miele, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Haushaltsgeräte-Bauers, nimmt neue Geräte seines Unternehmens erst mal mit nach Hause, um es selbst auszuprobieren. „Der Familienunternehmer denkt konsequent aus der Sicht seiner Kunden“, sagt Sabine Hübner, Expertin für Kundenservice bei der Managementberatung Richtigrichtig in Düsseldorf. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Zufriedenheit der Miele-Kunden wider.

Denn gerade bei Haushaltgeräten kann es auch mal eilig werden und eine Notfall-Telefonnummer fürs Wochenende kann wichtig sein. Wem in seinem Tiefkühlgerät ganze Ladungen von Tiefkühlkost von Bofrost oder Eismann für mehrere hundert Euro verderben, weil das Gerät abtaute, aber keine Hilfe kam, der wird sich einen Neukauf beim selben Unternehmen überlegen. Viele Kunden kennen diese Fälle, in denen Techniker erst nach Tagen kommen, aber unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil sie ohnehin erst einmal ein Ersatzteil bestellen müssen. Der Extremfall: Wenn zwar Techniker irgendwann erscheinen, dann aber neue Fehler verursachen – weil sie eben nicht gut ausgebildet und erst kurz dabei sind. Oder die sich dann hilflos durch chinesischen Reparaturanleitungen kämpfen müssen.

Viele Firmenchefs haben das jedoch offenbar immer noch nicht verinnerlicht. Entsprechend schwach fallen die Noten aus. Bei Internetanbietern, Stromversorgern oder Verkehrsbetrieben reicht schon eine knappe 2,7 ­ in Schulnoten also eine „drei plus“ für die Pole Position, also den Titel des Unternehmens mit dem besten Service der Branche.

Wer derartige Fälle schon durch die Firmenorganisation verhindert, kann bei Verbrauchern punkten. Call-Center-Mitarbeiter, die verständig sind und tatsächlich helfen können, wirken Wunder. Die kommen bei Kunden nicht nur gut an, sondern es zahlt sich für die Unternehmen in barer Münze aus. „Kunden, die einmal persönlichen Kontakt hatten, den sie positiv erlebten, kaufen bei dem Anbieter danach öfter und für mehr Geld ein“, sagt Claudio Felten von cmx consulting, Unternehmensberater und Lehrbeauftragter der Uni Osnabrück.

Wer erst mal die Schubladen seines Tiefkühlgeräts herausnehmen und versteckte Produktionsnummern mit Hilfe einer Taschenlampe aufspüren muss, um bei der Hotline überhaupt erst einen Vorgang auslösen zu können, ist ohnehin schon bedient. Wird der Call-Center-Mitarbeiter dann noch ungehalten, weil er selbst sein Zeitlimit überschreitet, eskaliert die Situation schnell und macht alles noch schlimmer.

Solche frustrierenden Situationen sind nur noch von den ins Ausland ausgelagerten Call-Centern zu toppen: Wenn die frustrierten Kunden am Telefon – irgendwo auf dem Erdball und noch nie mit dem Unternehmen in Berührung gekommen - gar keine Auskünfte geben können. Etwa, weil sie dem Anrufer auch nur das vorlesen können, was schon auf der Unternehmens-Webseite steht. Wenn Call-Center-Servicekräfte nichts selbst entscheiden dürfen, stehlen sie Kunden am Ende nur Zeit.