FrankfurtAls im September am Düsseldorfer Flughafen nichts mehr ging und die Abfertigungen der Passagiere am Sicherheitscheck bis zu eineinhalb Stunden dauerte, zeigte sich das derzeit wohl schwerwiegendste Problem der deutschen Sicherheitsdienstleister: der Personalmangel. Das bestätigt jetzt auch eine aktuelle Studie. Laut einer Befragung des Marktforschungsinstituts Lünendonk unter den 35 größten Sicherheitsdienstleistern in Deutschland ist Personalmangel neben dem Preiswettbewerb die größte Herausforderung der Branche.

Der Personalmangel ist so gravierend, dass die Unternehmen angefangen haben, sich die Mitarbeiter gegenseitig abzuwerben. Von Wechselprämien bis zu 1000 Euro sei zu hören, erzählen die Chefs, auch Smartphones oder Mitgliedschaften in Fitnessclubs werden angeboten, damit die Mitarbeiter wechseln. Die Lösung könnte nur darin liegen, attraktive Gehälter zu zahlen und den zukünftigen Mitarbeitern Perspektiven zu bieten.

Dass die Branche so gut dasteht, liegt auch an Sondereffekten wie zum Beispiel den Flüchtlingen. Auch die Rendite, die bei den personalintensiven Dienstleistern traditionell gering ist, konnte leicht gesteigert werden. Während sie 2015 zwischen einem und fünf Prozent lag, liegt die Rendite 2016 bei drei bis sieben Prozent.

Die Zukunft könnte in der Digitalisierung liegen – auch in Personalfragen. Wisag arbeitet gerade an einem Roboter, der die Tätigkeiten am Empfang übernehmen soll. Telefondienst, Begrüßung und Kaffee kochen könnten Roboter schon im kommenden Jahr übernehmen. Noch wird getüftelt. Auch daran, dass der Roboter tatsächlich die Effizienz verbessert. Andreas Burmeister: „Doch ganz ersetzen wird die Technik die Menschen nicht.”