Für das laufende Jahr zeigte sich Sixt erneut zuversichtlich. Der Umsatz werde leicht steigen, der Gewinn zumindest stagnieren oder leicht wachsen. Wie in den letzten Jahren bleibe das Auslandsgeschäft der Wachstumstreiber. In den USA und in Europa werde Sixt weiter expandieren. Nachdem ein Franchisenehmer in Italien ausgestiegen ist, übernimmt Sixt zudem das Geschäft dort selbst und will das Stationsnetz nach und nach ausbauen.