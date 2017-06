Bild vergrößern Der Autovermieter möchte sich in Zukunft auf die Integration der erworbenen Unternehmen konzentrieren. Reuters Bild:

Europcar greift Sixt weiter an. Der Autovermieter kauft den Anbieter Goldcar, der vor allem in Spanien und Portugal aktiv ist, um sein Billiggeschäft auszubauen. Die Pläne kommen an der Börse gut an.