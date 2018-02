 Bilfinger-Sanierung bleibt mühsam

Man sieht es an den Zahlen für 2017. Ganz knapp nur konnten Blades und sein Finanzchef Klaus Patzak verhindern, dass ihr Unternehmen nach der schon erfolgten Umsatzhalbierung von acht auf vier Milliarden Euro nun auch noch unter die Schwelle von vier Milliarden rutschte. "Psychologisch wichtig" nennt Blades die Vier vor dem Komma in der heutigen Bilanz-Pressekonferenz. Nicht auszuschließen, dass da ein bisschen Bilanzartistik helfen musste.

Auch wenn das im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist, stehen dadurch erneut die Jahre im Mittelpunkt, in denen die vermeintliche Lichtgestalt Koch mit der Führung des Unternehmens heillos überfordert war und es in die fulminante Krise steuerte, die Blades nun mühsam therapiert. In einem Statement dazu vermeidet Blades heute, seinen Vorvorgänger namentlich zu nennen und bezeichnet Koch wie ein peinliches Missverständnis als den "erwähnten Herrn".

Dass der Abstieg in den S-Dax das Interesse von Investoren bremst, bestreitet Finanzchef Patzak: "Da die meisten unserer Investoren einen Small- und Midcap Fokus haben, fallen wir nach wie vor in deren Anlageuniversum." Das Interesse an Bilfinger hänge nicht von der MDax Zugehörigkeit ab. Patzak konstatiert angesichts "unserer weit fortgeschrittenen Stabilisierung in Verbindung mit ersten positiven Zeichen" sogar "eine hohe Nachfrage nach Gesprächen".