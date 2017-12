Die hohen Kosten scheinen die Bankhäuser aber nicht vom Fußball fernzuhalten. Beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt wimmelt es nur so von Sponsoren aus der Finanzindustrie. Auf dem Ärmel der Spieler prangt seit dieser Saison das Logo der Deutschen Börse. Die Kunden der Frankfurter Sparkasse erhalten auf Wunsch eine Girokarte mit dem Wappen des Fußballvereins, und wer sich ein Spiel der Frankfurter anschaut, besucht die Commerzbank-Arena. Seit Samstag ist auch die Deutsche Bank bei der Eintracht mit an Bord.

Der Zweikampf ist eröffnet. Die Deutsche Bank will nach einem Bericht des Spiegels neuer Premiumpartner der deutschen Fußballnationalmannschaft werden. Der Vertrag des bisherigen Sponsors, der Commerzbank , läuft am Jahresende aus. Die Bank möchte gerne verlängern, doch das kann teuer werden. Bereits jetzt zahlt das Institut einen hohen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr. Durch das Interesse der Deutschen Bank dürfte der Preis wohl weiter steigen.

„Die Eintracht weckt bei vielen Menschen Emotionen, in der Stadt genauso wie in der Region Rhein-Main“, sagt Stefan Bender, Leiter des Firmenkundengeschäfts bei der Deutschen Bank. Von diesen Gefühlen möchte das Bankhaus profitieren. Das positive Image des Fußballs soll auf die Bank abfärben.

Daran hat David Woisetschläger seine Zweifel. Er leitet den Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement an der Technischen Universität Braunschweig und beschäftigt sich seit Jahren mit Sponsoring im Fußball. „Banken und Fußball, das passt ohne Erklärung einfach nicht gut zusammen“, sagt Woisetschläger. Bierwerbung spreche den Fußballfan viel besser an, da das Produkt sich gut in das Umfeld integriere. Banken hingegen seien zu weit weg von der Thematik Fußball. Damit das Sponsoring trotzdem Erfolg haben könne, brauche es eine gute Marketingstrategie. Die fehle oft. „Wenn die Fans das Sponsoring als unpassend empfinden, fehlt es dem Sponsor an Glaubwürdigkeit“, sagt Woisetschläger. Die erhofften positiven Effekte träten dann nicht ein.

Im Fall Eintracht Frankfurt wird ein weiteres Problem der Banken deutlich. Bei der Masse an Geldhäusern, die für sich werben, fiele ein einzelnes Institut nicht auf. Um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, reiche es nicht aus, einfach nur das Logo der Bank abzubilden. „Ich bemängele die Ideenlosigkeit der meisten Banken. Damit das Sponsoring sich auch auszahlt, ist Kreativität gefragt.“