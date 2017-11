Sportwetten in Deutschland eine "rechtliche Grauzone"

Oliver Kahn ist in der Werbung des Anbieters omnipräsent. Wie stark wirken solche Werbefiguren auf die Nachwuchskicker?

Prinzipiell finden die Sportwetten in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone statt. Wenn Oliver Kahn als einer der bekanntesten Fußballtorhüter aller Zeiten in Deutschland für Tipico wirbt, stärkt das einerseits den Eindruck, dass das alles legal wäre. Für höchst problematisch halte zudem die Message der Werbung. Die erscheint in der Werbung mit Kahn so, als könnte man eher gewinnen, wenn man sich mehr anstrengt. Das fördert die Kontrollillusion des Glücksspiels, das heißt den Irrglauben mit besonderem Sportwissen erfolgreich Wetten abschließen zu können.

Aber können Fußballer durch ihre Erfahrung nicht wirklich besser tippen als andere?

Es gibt Studien, in den Fußballprofis gegen Fußballlaien gewettet haben. Diese wissenschaftlichen Experimente sind immer so ausgegangen, dass es da keinerlei Unterschiede in den Ergebnissen gab. Letztendlich spielen das Glück und der Zufall eine wichtige Rolle, wie Fußballspiele ausgehen. Klar kann sich eine bessere Mannschaft mehr Chancen erarbeiten. Aber ob der Ball ins Tor geht, bleibt auch Glückssache. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Bayern München Spiele gegen unterklassige Vereine gewinnt. Aber solche Spiele haben keine gute Quote und sind für Wetter eher uninteressant.

Livewetten, bei denen ich auf Ereignisse wie gelbe Karten wetten kann oder wer als nächstes vom Feld geht, werden immer beliebter. Was heißt das für die Nachwuchsspieler?

Vor allem bei Spielmanipulationen eröffnen die Livewetten auf einzelne Ereignisse ein ganz neues Feld. Da reicht es, einen einzigen Spieler zu manipulieren. Deshalb wäre ein Verbot solcher Livewetten ein gutes Instrument, Spielmanipulation zu erschweren. Insbesondere Live-Wetten tragen die Fähigkeit in sich, Glücksspieler an das Spiel zu binden. Denn man kann versuchen, Verluste, die man gerade gemacht hat, wieder wett zu machen. Das ist insbesondere bei Heranwachsenden und jungen Männern, die schon regelhaft Sportwetten betreiben, ein wichtiger Mechanismus, der Glücksspielprobleme forcieren kann.