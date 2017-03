Frankfurt/MainNach dem schwierigen Reisejahr 2016 wächst die Hoffnung der Branche auf bessere Geschäfte in der aktuellen Saison. „Wir rechnen in diesem Jahr insgesamt mit einem moderaten Plus gegenüber 2016“, sagte der Präsident des Branchenverbandes DRV Norbert Fiebig am Donnerstag wenige Tage vor Beginn der Reisemesse ITB. „Derzeit werden kräftig Urlaubspläne geschmiedet.“

Bis Ende Januar verzeichneten die Reisebüros nach Daten der GfK-Konsumforscher bisher ein Umsatzplus von zusammengerechnet 6 Prozent für das wichtige Sommergeschäft gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum. „Viele Deutsche haben ihren Haupturlaub noch früher gebucht als sonst – zum Teil schon im November und Dezember vergangenen Jahres“, erläuterte Fiebig in Frankfurt.