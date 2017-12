Waschen, Schneiden, Föhnen kostet Frauen in einem Friseursalon 44,50 Euro. Das sind 22 Euro mehr als Männer für eine vergleichbare Dienstleistung bezahlen. Was schwarz auf weiß auf der Preisliste steht, hat einen Namen: Gender Pricing – Preisbildung nach Geschlecht.

Doch es gibt auch Erklärungen, die eher nachvollziehbar sind. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks begründet den Aufpreis für den Damenhaarschnitt mit einem höheren Zeitaufwand. Bis die Kurzhaarfrisur sitzt, dauere es im Schnitt bei Frauen 15 Minuten länger als bei Männern. Ist die Frau allerdings schneller fertig als ihr männlicher Sitznachbar, hat sie Pech gehabt und muss trotzdem drauf zahlen. Insgesamt 89 Prozent der untersuchten Friseure bieten keinen gleichartigen Kurzhaarschnitt zum gleichen Preis an.

Ein Drittel der Preise in Reinigungen ist geschlechtsspezifisch. Das Argument des Deutschen Textilreinigungsverbandes: Rüschenblusen zu reinigen, dauere länger als das Einweichen von Männerhemden. Bei dem Argument kommt die Frage auf: Wie viele Frauen haben heute überhaupt noch eine Rüschenbluse im Schrank?

Genau das verurteilt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Dienstleistungen sollten eher nach der „konkreten Art der Leistung“ und nicht pauschal nach Geschlecht angeboten werden. Sie fordert die Branchenverbände auf, sich selbst zur Gerechtigkeit zu verpflichten.

Aber nicht nur Dienstleister, sondern auch Produzenten von Kleidung, Spielzeug und Pflegeprodukten dreht die Studie durch die Mangel. Ungerechtigkeit im Drogeriemarkt heißt umgangssprachlich „Pink Tax“. Der Name trifft das Problem: Rasierklingen in einer rosafarbenen Verpackung kosten bei Aldi 4,49 Euro. Das identische Produkt in blau mit der Aufschrift „For Men“ kostet jedoch bloß 3,89 Euro. Geprüft wurden von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Produkte wie Kinderspielzeug, Bekleidung für Erwachsene und Kinder und Pflegeprodukte.

62 der 1682 untersuchten Produktvarianten wiesen einen Preisunterschied auf, das sind nicht einmal vier Prozent. Ein großer Unterschied zu den Preisen für Dienstleistungen. Höhere Preise gebe es häufiger für Frauen und Mädchen als für Männer und Jungs. So kostet der Badezusatz „Prinzessin Sternenzauber“ mit einer pinken Krone als Deckel von dm 2,95 Euro, während der Badezusatz „Saubär“ 1,75 Euro kostet.