Wegen der Probleme hatte die Fluglinie am Samstag alle Flüge von den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick abgesagt. Tausende Kunden der Airline mussten weltweit Verspätungen oder Flugausfälle hinnehmen. An beiden Flughäfen herrschten am Samstag chaotische Zustände. Dieses Wochenende gilt in Großbritannien als reisestark, da dort am Montag Feiertag ist. In Deutschland berichteten die Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Hannover am Samstag von Verspätungen und Flugausfällen.