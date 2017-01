Frankfurt/MainDie Lufthansa rechnet in der Schlichtung mit den Piloten mit einem termingerechten Abschluss. Bislang gehe er davon aus, dass die Gespräche an diesem Dienstag zu Ende gehen, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in Frankfurt. Es stehe aber nicht fest, ob und wann die Parteien mögliche Ergebnisse mitteilten. Auch sei noch eine kurzfristige Verlängerung denkbar.

Am Wochenende hatte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister klar gemacht, dass die Lufthansa bei einem aus ihrer Sicht zu hohen Tarifabschluss Investitionen umleiten könnte. Statt in die Lufthansa-Kerngesellschaft könnten neue Flugzeuge in den Schwestergesellschaften oder in einen weiteren „Lufthansa-nahen“ Flugbetrieb gehen, hatte der Manager erklärt.