Cabify, die Kurzversion für “Cab for you” (Taxi für dich) gibt es schon seit 2011. Aber erst seit Kurzem erlebt das Unternehmen den großen Durchbruch. Die Spanier haben erst im Unternehmensbereich angefangen, bevor sie sich an die Straßenkundschaft getraut haben. Auch deswegen hat man das Gefühl, man kennt sie noch gar nicht. Der amerikanische Wettbewerber Uber, drei Jahre länger im Markt, verfolgt eine andere Strategie und genießt dabei nicht nur mehr Medienaufmerksamkeit, er hatte bisher auch mehr Finanzkraft als die spanische Version der privaten Chauffeure, der sogenannten Ridesharingdienste.

Das mag auch daran liegen, dass Uber in San Francisco sitzt und Cabify in Madrid. In Spanien gab es bisher nicht viel Geld für Start-ups, erst jetzt baut sich langsam eine Szene auf. Auch dank einer parallelen Bewegung in der Risikokapitalszene, wo sich immer neue Player auftun. Einige davon setzen ganz klar auf Cabify: Das Unternehmen konnte vor einem Jahr 120 Millionen Euro auftreiben und ist inzwischen mehr als 320 Millionen Euro wert.