Die Telekom -Tochter T-Mobile US vermeldet für 2016 einen deutlichen Kundenzuwachs. Das dritte Jahr in Folge seien unter dem Strich mehr als acht Millionen neue Kunden gewonnen worden, erklärte T-Mobile-Chef John Legere am Donnerstag. Davon hätten 4,1 Millionen Verträge, hieß es unter Berufung auf vorläufige Zahlen. Insgesamt seien Ende des Jahres 71,5 Millionen Kunden gezählt worden.