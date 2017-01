Den achten und letzten Platz in der Untersuchung belegt Budget mit der Note „befriedigend“. So war grundsätzlich keine Reservierung in Filialen möglich, Oberklassemodelle können gar nicht angemietet werden. Dazu kommt: Bei Zusatzleistungen wie Navigationsgerät, Vollkasko ohne Selbstbeteiligung oder Schneeketten zählte Budget zu den teuersten Anbietern, eine Reifenversicherung gibt es nicht. Neben dem Angebot mit der Note „mangelhaft“ blieb der Service im Mittelfeld: Kundenbetreuung per E-Mail gibt es nicht, Facebook-Anfragen blieben unbeantwortet.

Gesamtsieger der Studie ist Sixt mit 86,9 von 100 möglichen Leistungspunkten und der Note „sehr gut“. Sowohl beim Kriterium „Konditionen“ als auch in der Kategorie „Angebot“ belegt das Unternehmen, das oft durch frisch-freche Werbung auffällt, den ersten Platz.

Allerdings gibt es auch beim Sieger noch Raum für Verbesserungen: So wurde im Test auf E-Mails teils gar nicht reagiert, oder die gestellte Frage wurde nicht beantwortet. Hinsichtlich Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter liegt Sixt nur im Mittelfeld des Vergleichs.

Sieger in Sachen Kundenservice ist mit Buchbinder der Vorletzte im Gesamtranking, mit eingeschränktem Angebot und teuren Konditionen.

Gesamtwertung: Bester Autovermieter

Ranking Unternehmen Punkte Note 1 Sixt 86,9 sehr gut 2 Europcar 81,1 sehr gut 3 Avis 79,8 gut 4 Hertz 74,7 gut 5 Starcar 70,7 gut 6 Enterprise Rent-a-car 69,1 gut 7 Buchbinder 62,4 befriedigend 8 Budget 56,4 befriedigend

In einer Kategorie fährt dem Testsieger Sixt ein Konkurrent davon: Starcar gewinnt den Titel „Beliebtester Autovermieter“. Bei dem Anbieter bewerten Kunden den technischen Zustand der Mietwagen auf der Notenskala 1 bis 5 durchschnittlich mit 1,1. Zudem ist die Zufriedenheit mit den Starcar-Mitarbeitern besonders hoch, insbesondere hinsichtlich Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Mit 96 Prozent ist die Weiterempfehlungsbereitschaft der Starcar-Kunden im Vergleich am höchsten. Dazu trägt bei, dass nur bei Starcar Stornierungen bis zu 48 Stunden vor der gebuchten Abholung des Fahrzeugs generell kostenlos möglich. Bei den anderen Autovermietern ist dies nur unter bestimmten Bedingungen möglich, z.B. in bestimmten Tarifen. Ähnlich verhält es sich mit Umbuchungen. Diese sind nur bei Starcar (bis zur Abholung) und bei Europcar (bis zu 24 Stunden vor gebuchter Abholung) generell kostenlos.

Beste Konditionen

Platz Unternehmen Punkte Note 1 Sixt 34,9 sehr gut 2 Avis 34,4 sehr gut 3 Starcar 33,3 sehr gut 4 Europcar 30,5 gut 5 Enterprise Rent-a-car 29,2 gut 6 Hertz 26,1 gut 7 Budget 25,5 befriedigend 8 Buchbinder 22,9 befriedigend

Über das größte Filialnetz im Vergleich verfügt Europcar mit 550 Kundenkontaktpunkten. Europas größter Autovermieter, der seit 2015 auch an der Börse notiert, hat damit einen doppelten Vorteil, weil man an fast allen Filialen das Fahrzeug mittels Schlüsselabgabe auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben kann.

Darüber hinaus hat Europcar die meisten Filialen (42), die rund um die Uhr geöffnet sind. Kunden gaben außerdem an, insbesondere mit den Wartezeiten vor Ort sowie der Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter in den Filialen sehr zufrieden zu sein (Noten zwischen 1,3 und 1,4).

Bei den untersuchten Musterfälle war der von Enterprise geforderte Mietpreis am häufigsten der niedrigste, in neun von 23 Musterfällen. In zwölf der 23 erhobenen Fälle sind die Mietpreise von Sixt unter den drei günstigsten, in vier weiteren Fällen sind sie die günstigsten.

Sixt fordert zudem kein höheres Alter als 18 Jahre zur Anmietung. Außerdem wird keine Dauer für den Führerscheinbesitz, wie bei sechs der acht Anbieter üblich, gefordert. Der Kunde kann zudem wählen, ob im Voraus oder im Nachhinein bezahlt. Bei Vorauszahlung wird ein Rabatt gewährt.

Bestes Angebot

Rang Unternehmen Punkte Note 1 Sixt 28,3 sehr gut 2 Europcar 26,7 sehr gut 3 Hertz 24,4 sehr gut 4 Avis 23,9 gut 5 Enterprise Rent-a.car 19,0 befriedigend 6 Buchbinder 14,2 ausreichend 7 Starcar 14,2 ausreichend 8 Budget 12,2 mangelhaft

Die schlechteste Konditionen im Vergleich bietet Buchbinder: In zwölf von 23 Fällen sind die Mietpreise hier am höchsten. Der Anbieter setzt in seinen Mietbedingungen den mit Abstand längsten Besitz des Führerscheins (2 Jahre) voraus. Und der Kunde kann nicht wählen, wann er den Mietpreis entrichtet, die Zahlung erfolgt immer bei Abholung.

Bei den per Musterfall erhobenen Mietpreise unterscheiden sich die Anbieter stark. Am deutlichsten variierten die Preise bei Anmietung eines Oberklasse-Fahrzeugs. Über eine Laufzeit von 30 Tagen liegen mehr als 1.000 Euro Unterschied zwischen dem günstigsten (Starcar) und dem teuersten Anbieter (Buchbinder).

Bester Kundenservice