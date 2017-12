Und die politischen Rahmenbedingungen verschlechtern sich noch: Vor allem in den USA – dem wichtigsten Markt für Pharmaunternehmen – steigt der Druck. Allein im vergangenen Jahr seien in den USA die Durchschnittspreise um 15 Prozent gesunken, ermittelten Branchenanalysten der Investmentbank Barclays . Grund dafür ist einerseits der politische Wille, endlich die Kosten des Gesundheitssystems zu senken. Andererseits ist es die Marktmacht der Einkäufer: Krankenkassen und Apothekenketten haben sich zu Einkaufsverbünden zusammengerottet. Mittlerweile gibt es nur noch drei Verbünde, die fast alle Generika für das ganze Land ordern. Das gibt ihnen Macht, die Preise zu drücken.

Denn der Wettbewerb in der Generika-Branche ist extrem: Viele Medikamente verkauft nur der Anbieter, der den niedrigsten Preis bietet. Sechs Cent je Tagesdosis kosten Generika in Deutschland im Durchschnitt, hat der Branchenverband Pro Generika berechnet.

Die Generika-Konzerne reagierten darauf mit der gleichen Strategie: Sie setzten auf Größe. In den vergangenen Jahren haben deshalb immer mehr Konzerne ihre Generika-Sparten abgestoßen, wenn sie als zu klein galten. Die deutsche Boehringer Ingelheim verkaufte ihr US-Generikageschäft an die britische Hikma. Auch die Schweizer Novartis , Teile ihrer Nachahmer-Sparten zu verkaufen.

Direkt danach nahm der damalige Vorstandsvorsitzende Kontakt zu Allergan auf. Teva wagte sich erneut nach vorne. Das Unternehmen gab etwa 40,5 Milliarden Dollar aus, um im vergangenen Jahr die Generika-Sparte von Allergan zu übernehmen Es sollte der ganz große Sprung sein. Doch Teva nahm Anlauf, sprang... und landete unglücklich. Die Übernahme hat sich nicht ausgezahlt, die Preise für Generika sinken nur noch weiter. Der Konzern ist nun stark verschuldet, 35 Milliarden Dollar lasten auf der Bilanz. So viel ist Teva an der Börse längst nicht mehr wert. Gewinnwarnungen und hohe Abschreibungen belasteten den Ruf bei Investoren ohnehin schon, dann kürzte Teva auch noch die versprochene Dividende um 75 Prozent. Der Aktienkurs sinkt seitdem kontinuierlich.

In den letzten sechs Jahren hat der Konzern drei Vorstandsvorsitzende verbrannt, keiner konnte das Steuer rumreißen. Kare Schulz, der seine Karriere bei den skandinavischen Pharmakonzernen Lundbeck und Novo Nordisk machte, ist deshalb ein Glücksfall für den Konzern. Und die letzte Hoffnung. Kaum angetreten, verkündete Schulz seine ehrgeizigen Pläne: Er will in den kommenden zwei Jahren mindestens drei Milliarden US-Dollar einsparen.