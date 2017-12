Was das für sie bedeutet, fragen sich nun 53.000 Mitarbeiter weltweit. In Deutschland arbeiten 2900 Mitarbeiter für den Konzern, die meisten davon für Ratiopharm in Ulm. Die Stimmung vor Ort ist schlecht. Die bereits vorbereitete Weihnachtsfeier Mitte des Monats wurde abgesagt, auch in anderen Ländern fallen solche Feiern dieses Jahr aus. Eine Weisung aus der Konzernzentrale in Israel, heißt es.

Wenn sie sich fragen, wie es weitergehen soll, gucken die Mitarbeiter von Ratiopharm auf die Baustelle vor ihrer Tür. Dort entsteht gerade eine neue Biotech-Anlage, ein gigantischer Turm, neun Geschosse, in denen Ratiopharm künftig 300 Wirkstoffe herstellen will. 500 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.