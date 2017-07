Als Ehrengäste an Bord des Zuges von Paris nach Bordeaux waren am Samstagmorgen der französische Umweltminister Nicolas Hulot sowie die Transportministerin Elisabeth Borne. Die Fahrtzeit im TGV-Hochgeschwindigkeitszug von der französischen Hauptstadt nach Bordeaux am Atlantik wird von 3:14 Stunden auf 2:04 Stunden verkürzt.

Auch in die Bretagne geht es deutlich schneller. Für die Strecke von Paris nach Rennes, die am Samstagnachmittag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeweiht werden soll, werden statt etwas mehr als 2 Stunden nur noch 1:25 Stunden nötig sein.