Touristen gehen oder liegen am 29.06.2015 in Kolymvari (Insel Kreta/Griechenland) am Strand. Die deutschen Urlauber halten Griechenland offenbar zunächst weiter die Treue: Bei den großen deutschen Reiseveranstaltern gibt es nach deren Angaben bislang keine vermehrten Stornierungen von Griechenland-Reisen. Foto: Philipp Laage/dpa (zu dpa «Reiseveranstalter: Bislang keine Stornowelle zu Griechenland» vom 29.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++