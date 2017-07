FrankfurtDer Touristikkonzern Tui verkauft seinen gesamten Restanteil an Deutschlands größter Container-Reederei Hapag-Lloyd. Damit schließe Tui die geplante Veräußerung sämtlicher Bereiche ab, die nicht zum Kerngeschäft gehören, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Hapag-Lloyd-Beteiligung habe zum 31. März mit einem Buchwert von 395 Millionen Euro in der Konzernbilanz gestanden. Der Verkaufserlös solle in den Ausbau der Tui zu einem Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf eigenen Hotel- und Kreuzfahrtmarken fließen.